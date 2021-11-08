Гончаренко: Щербакова продемонстрировала чемпионское катание

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о выступлении российских фигуристок Анны Щербаковой и Майи Хромых на третьем этапе серии Гран-при Италии.
Гончаренко: Щербакова продемонстрировала чемпионское катание
  • РИА Новости

«Наша чемпионка мира, будучи опытным спортсменом, всё это знает, и у неё есть такое качество, как вовремя собраться и сделать то, что от неё требуется. Она продемонстрировала не просто чистый, а сильный прокат. Просто чемпионское выступление. Майя тоже умничка, сделала свои два четверных. Да, у неё был небольшой казус с риттбергером, но я думаю, что всё придёт с опытом», — цитирует Гончаренко Metaratings.

Она считает, что с опытом Майя Хромых будет выступать стабильнее.

Напомним, что Анна Щербакова выиграла третий этап серии Гран-при Италии, набрав 236,78 балла. Хромых — вторая (226,35). По итогам короткой программы обе фигуристки уступали бельгийке Луне Хендрикс.

Ранее Хромых рассказала о планах тренировок после Гран-при Италии.

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