Хромых рассказала о планах тренировок после Гран-при Италии

Россиянка Майя Хромых прокомментировала итоги выступления на этапе серии Гран-при Италии по фигурному катанию.

«Соревнования прошли неплохо, сделала для себя выводы как по короткой, так и по произвольной программе. Поняла, над чем ещё нужно поработать, и, в принципе, я довольна результатом», — цитирует Хромых «Чемпионат».

По словам Хромых, она будет стремиться в сезоне-2021/22 отработать три четверных прыжка — два тулупа и сальхов, а также тройной аксель.

В произвольной программе соревнований в итальянском Турине 15-летняя ученица Этери Тутберидзе дважды выполнила четверной тулуп. Она набрала по итогам двух прокатов 226,35 балла и заняла второе место.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов оценил победу действующей чемпионки мира Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Италии.