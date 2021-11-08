«Милан» сыграл вничью с «Интером» в матче Серии А

«Милан» и «Интер» не смогли выявить победителя в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сан Сиро» в Милане, завершилась со счётом 1:1. Мячи забили Хакан Чалханоглу (11-я минута, пенальти), Стефан де Врей (17-я, автогол). Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес (27-я) не смог в первом тайме реализовать 11-метровый удар. Главный судья матча Даниэле Довери показал жёлтую карточку защитнику «Милана» Фоде Балло-Туре (26-я). «Милан» (32 очка) идёт на втором месте в турнирной таблице Серии А. «Интер» (25) занимает третью строчку. Лидирует в чемпионате «Наполи» (32). Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко назначен на пост главного тренера «Дженоа».