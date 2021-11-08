Медведев с восторгом высказался о новых рекордах Джоковича

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал рекорды Новака Джоковича после победы серба на турнире серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Париже.

«У меня есть ощущение, что его результаты начинают ценить всё больше и больше — потому что он постоянно бьёт рекорды. Возможно, всё ещё больше изменится, когда он закончит карьеру и появятся болельщики, которые не видели его на корте», — цитирует Tennis Channel Медведева.

Российский теннисист напомнил, что в сезоне-2021 Джокович побил рекорд по неделям на первой строчке рейтинга ATP. На счету 34-летнего серба уже 20 побед в карьере в турнирах Большого Шлема.

Ранее сообщалось, что Медведев уступил Джоковичу в финале «Мастерса» в Париже.