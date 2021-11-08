Медведев с восторгом высказался о новых рекордах Джоковича

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал рекорды Новака Джоковича после победы серба на турнире серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Париже.

«У меня есть ощущение, что его результаты начинают ценить всё больше и больше — потому что он постоянно бьёт рекорды. Возможно, всё ещё больше изменится, когда он закончит карьеру и появятся болельщики, которые не видели его на корте», — цитирует Tennis Channel Медведева.

Российский теннисист напомнил, что в сезоне-2021 Джокович побил рекорд по неделям на первой строчке рейтинга ATP. На счету 34-летнего серба уже 20 побед в карьере в турнирах Большого Шлема.

Ранее сообщалось, что  Медведев уступил Джоковичу в финале «Мастерса» в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить