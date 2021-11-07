Литвинов — об удалении: моя ошибка, не смог сдержать эмоции

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал своё удаление в матче 14-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом» (1:1).

«У всех бывают ошибки. Понимаю, что я серьёзно подставил ребят. Слава богу, что команда смогла исправить мою ошибку. Извиняюсь за этот момент, не смог сдержать эмоции. Пытался отдать все силы и помочь команде», — цитирует Литвинова «Спорт-Экспресс».

Главный арбитр матча Иван Сиденков в первом тайме за вторую жёлтую карточку удалил Литвинова (35-я минута).

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:1. Мячи забили Гирано Керк (23-я минута) и Наиль Умяров (64-я минута).

Ранее Александр Соболев заявил, что «Спартак» мог в меньшинстве победить «Локомотив».