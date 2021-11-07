Литвинов — об удалении: моя ошибка, не смог сдержать эмоции

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал своё удаление в матче 14-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом» (1:1).
Литвинов — об удалении: моя ошибка, не смог сдержать эмоции
  • © spartak.com

«У всех бывают ошибки. Понимаю, что я серьёзно подставил ребят. Слава богу, что команда смогла исправить мою ошибку. Извиняюсь за этот момент, не смог сдержать эмоции. Пытался отдать все силы и помочь команде», — цитирует Литвинова «Спорт-Экспресс».

Главный арбитр матча Иван Сиденков в первом тайме за вторую жёлтую карточку удалил Литвинова (35-я минута).

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:1. Мячи забили Гирано Керк (23-я минута) и Наиль Умяров (64-я минута).

Ранее Александр Соболев заявил, что «Спартак» мог в меньшинстве победить «Локомотив».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить