Шалимов: мы довольны качеством нашей игры с «Зенитом»

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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:0).
Шалимов: мы довольны качеством нашей игры с «Зенитом»
  • © fc-ural.ru

«После удаления нам надо было больше атаковать, искать обострения. Наша команда умеет это делать. Тем не менее мы много моментов создали. Не надо забывать, что у «Зенита» много качественных футболистов. Могли забить, могли пропустить, но мы довольны качеством игры. Когда-то нас должно прорвать в плане забитых мячей», — сказал после матча Шалимов.

С 51-й минуты встречи хозяева имели численное преимущество из-за удаления футболиста «Зенита» Клаудиньо.

Ранее Семак заявил, что в матче с «Уралом» «Зенит» не наиграл на победу.

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