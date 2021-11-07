Семак: в матче с «Уралом» мы наиграли на победу

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ничейном результате своей команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (0:0).
Семак: в матче с «Уралом» мы наиграли на победу
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Игра не получилась, моменты для взятия не реализовывались. Надо было прибавлять. В перерыве сделали изменения, однако удаление спутало карты. На победу не наиграли сегодня. Такое качество игры недопустимо. Иногда мне кажется, что команда настроена и мотивирована, а на поле картина меняется. Сегодня была нормальная рабочая обстановка, как в раздевалке, так и на разминке. Плохого ощущения не было», — сказал Семак на пресс-конференции.

С 51-й минуты встречи питерцы играли в меньшинстве из-за удаления Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что Азмун провёл свой сотый матч в составе «Зенита».

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