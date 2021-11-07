В Госдуме назвали несправедливой возможную переигровку матча ЛЕ «Галатасарай» — «Локомотив»

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв отреагировал на протест «Галатасарая» по итогам матча с московским «Локомотивом» в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы (1:1).

«Ошибся арбитр, при чём здесь наша команда? Ни футболисты, ни тренерский штаб «Локомотива» не виноваты в том, что судья не показал красную карточку игроку. Ни о каком техническом поражении и речи не может идти. Это несправедливо. Думаю, что разумнее было бы наказать судью. Переигровка? Здесь уже надо обращаться к регламенту. Я считаю, что результат нужно оставить как есть, время лишний раз не тратить», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Арбитр по ходу встречи показал две жёлтые карточки футболисту российской команды Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля. Турецкий клуб требует или назначить «Локомотиву» техническое поражение, или провести переигровку матча.

Ранее депутат Свищёв поздравил российских теннисисток с победой на Кубке Билли Джин Кинг.