Рианчо не считает Виторию главной проблемой «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что красно-белым пока не стоит увольнять португальца Руя Виторию с поста главного тренера.
Рианчо не считает Виторию главной проблемой «Спартака»
  • © spartak.com

«Увольнение Руя Витории до зимней паузы будет большой ошибкой «Спартака». Ноябрь имеет ключевое значение для того, чтобы увидеть истинный потенциал команды в этом сезоне. И вообще, неужели все проблемы клуба решатся со сменой тренера? Разве он — основная проблема «Спартака» сегодня? Надеюсь и желаю, чтобы руководство клуба диагностировало настоящую проблему и постаралось её решить», — цитирует Рианчо Sport24.

Витория возглавил «Спартак» в летнее межсезонье. Под руководством 51-летнего португальца красно-белые набрали 18 очков в 13 матчах и занимают девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. 

Ранее экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш признался, что не хотел бы работать в «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить