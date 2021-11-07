Рианчо не считает Виторию главной проблемой «Спартака»
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«Увольнение Руя Витории до зимней паузы будет большой ошибкой «Спартака». Ноябрь имеет ключевое значение для того, чтобы увидеть истинный потенциал команды в этом сезоне. И вообще, неужели все проблемы клуба решатся со сменой тренера? Разве он — основная проблема «Спартака» сегодня? Надеюсь и желаю, чтобы руководство клуба диагностировало настоящую проблему и постаралось её решить», — цитирует Рианчо Sport24.
Витория возглавил «Спартак» в летнее межсезонье. Под руководством 51-летнего португальца красно-белые набрали 18 очков в 13 матчах и занимают девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Ранее экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш признался, что не хотел бы работать в «Спартаке».