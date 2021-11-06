Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш признался, что не хотел бы работать в «Спартаке»
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«Конечно, я бы не хотел работать в «Спартаке». Со мной руководство этого клуба и переговоров никогда не вело, потому бессмысленно дальше обсуждать», — цитирует слова Виллаш-Боаша «РБ Спорт».
Португалец возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год, выиграв чемпионат РПЛ, Кубок России и Суперкубок России.
В настоящее время «Спартак» возглавляет другой португалец, Руй Витория, однако под его руководством.
Ранее Каррера заявил, что всегда готов вернуться в «Спартак».