Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш признался, что не хотел бы работать в «Спартаке»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш не заинтересован в возможности возглавить московский «Спартак».
Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш признался, что не хотел бы работать в «Спартаке»
  • Reuters

«Конечно, я бы не хотел работать в «Спартаке». Со мной руководство этого клуба и переговоров никогда не вело, потому бессмысленно дальше обсуждать», — цитирует слова Виллаш-Боаша «РБ Спорт».

Португалец возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год, выиграв чемпионат РПЛ, Кубок России и Суперкубок России.

В настоящее время «Спартак» возглавляет другой португалец, Руй Витория, однако под его руководством.

Ранее Каррера заявил, что всегда готов вернуться в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить