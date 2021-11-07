Гендиректор «Сочи»: на сегодняшний день мы были сильнее ЦСКА

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Генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко считает, что игроки сочинского клуба заслуженно победили московский ЦСКА в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (4:1).

«Самое главное, что мы победили. Команда провела первый тайм достаточно уверенно, а потом уже чуть по счёту начали играть, из-за этого появились подходы у ЦСКА. В принципе, выстояли, забили. Приятно, что Игорь Юрганов отметился в РПЛ. На сегодняшний момент мы сильнее были, хорошо сыграли. Необходимо настраиваться на матчи, которые пройдут после паузы на игры сборных. Конечно же, нам важно было победить, чтобы уйти на паузу с хорошим настроем и тремя очками. В любом случае я считаю, что заслуженно победили», — цитирует Рубашко ТАСС.

«Сочи» с 27 очками после 14 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Березуцкий заявил, что ЦСКА сыграл ужасно в первом тайме матча с «Сочи».

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