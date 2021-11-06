В Федерации бокса России оценили результат сборной страны на ЧМ в Белграде

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев считает, что отечественные спортсмены удовлетворительно выступили на чемпионате мира, который проходил в Белграде.

«Оценка выступлению сборной России на чемпионате мира удовлетворительная. Мы привезли молодой состав, который себя хорошо проявил. Многие ребята выполнили норматив мастера спорта международного класса. Это большой для них опыт. Сейчас мы работаем с прицелом на Олимпиаду в Париже. Так что результат нормальный. Рады, что наши ребята выглядели достойно. Никто не разочаровал, мы верим в их дальнейшее будущее», — цитирует Щекутьева «Матч ТВ». 

На чемпионата мира в Белграде российские боксёры завоевали пять медалей. Золото выиграл Марк Петровский (свыше 92 кг), серебряными призёрами стали Вадим Мусаев (до 71 кг) и Джамбулат Бижамов (до 75 кг), бронзовые награды достались Ахтему Закирову (до 51 кг) и Савелию Садоме (до 80 кг).

Ранее сообщалось, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на ЧМ по боксу.

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