Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на ЧМ по боксу

Короткая ссылка
Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на проходившем в Белграде чемпионате мира по боксу среди мужчин.

На соревнованиях россияне сумели завоевать пять медалей. Золото завоевал Марк Петровский (свыше 92 кг), серебряными призёрами стали Вадим Мусаев (до 71 кг) и Джамбулат Бижамов (до 75 кг), а бронзовыми — Ахтем Закиров (до 51 кг) и Савелий Садома (до 80 кг).

Победителями командного зачёта стали кубинцы (3-0-2), второе место заняли боксёры Казахстана (2-2-1), а третье — американцы (2-2-0).

Ранее сообщалось, что Мусаев проиграл украинцу в финале ЧМ по боксу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить