Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на ЧМ по боксу

Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на проходившем в Белграде чемпионате мира по боксу среди мужчин.

На соревнованиях россияне сумели завоевать пять медалей. Золото завоевал Марк Петровский (свыше 92 кг), серебряными призёрами стали Вадим Мусаев (до 71 кг) и Джамбулат Бижамов (до 75 кг), а бронзовыми — Ахтем Закиров (до 51 кг) и Савелий Садома (до 80 кг).

Победителями командного зачёта стали кубинцы (3-0-2), второе место заняли боксёры Казахстана (2-2-1), а третье — американцы (2-2-0).

Ранее сообщалось, что Мусаев проиграл украинцу в финале ЧМ по боксу.