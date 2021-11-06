Канадская фигуристка: судьи не заметили недокруты Щербаковой на Гран-при Италии

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира в парном катании канадка Меган Дюамель отреагировала на победу российской фигуристки Анны Щербаковой в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Италии.
Канадская фигуристка: судьи не заметили недокруты Щербаковой на Гран-при Италии
  • РИА Новости

«Думаю, там было несколько недокрутов. Каскад лутц — риттбергер и четверной. К сожалению, судьи их не заметили», — написала Дюамель в Twitter.

Щербакова выступила без ошибок и установила личный рекорд в произвольной программе, набрав 165,05 балла. По итогам двух прокатов 17-летняя спортсменка выиграла Гран-при Италии с результатом 236,78 балла.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что в восторге от прокатов наших девочек на Гран-при Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить