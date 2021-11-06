Канадская фигуристка: судьи не заметили недокруты Щербаковой на Гран-при Италии

Двукратная чемпионка мира в парном катании канадка Меган Дюамель отреагировала на победу российской фигуристки Анны Щербаковой в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Италии.

«Думаю, там было несколько недокрутов. Каскад лутц — риттбергер и четверной. К сожалению, судьи их не заметили», — написала Дюамель в Twitter.

Щербакова выступила без ошибок и установила личный рекорд в произвольной программе, набрав 165,05 балла. По итогам двух прокатов 17-летняя спортсменка выиграла Гран-при Италии с результатом 236,78 балла.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что в восторге от прокатов наших девочек на Гран-при Италии.