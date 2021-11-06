«Спартак» в овертайме уступил минскому «Динамо» в матче КХЛ

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Московский «Спартак» в овертайме потерпел поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» в овертайме уступил минскому «Динамо» в матче КХЛ
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:4.

В составе красно-белых дубль оформил Джейк Виртанен, а также один раз отличился Николай Чебыкин. У гостей в основное время шайбы забросили Владимир Алистров, Мальте Стрёмвалль, Дмитрий Буйницкий, а победу белорусскому коллективу в овертайме принёс Маттиас Теденбю.

Таким образом, «Динамо» прервало трёхматчевую серию из поражений.

«Динамо» находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а «Спартак» располагается на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что «Северсталь» обыграла «Металлург» и одержала девятую победу подряд в КХЛ.

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