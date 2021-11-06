«Северсталь» обыграла «Металлург» и одержала девятую победу подряд в КХЛ

Череповецкая «Северсталь» взяла верх над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Череповце и завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев дубль оформил Владислав Кодола, а также по разу отличились Даниил Вовченко, Роберт Рооба и Адам Лишка. «Магнитка» ответила только голами Артёма Минулина и Дениса Зернова.

Для череповецкой команды эта победа стала девятой подряд в КХЛ.

«Северсталь» находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» лидирует на Востоке.

Ранее сообщалось, что покер Джордана Уила помог «Ак Барсу» нанести «Автомобилисту» третье поражение подряд в КХЛ.