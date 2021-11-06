«Северсталь» обыграла «Металлург» и одержала девятую победу подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Череповце и завершилась со счётом 5:2.
В составе хозяев дубль оформил Владислав Кодола, а также по разу отличились Даниил Вовченко, Роберт Рооба и Адам Лишка. «Магнитка» ответила только голами Артёма Минулина и Дениса Зернова.
Для череповецкой команды эта победа стала девятой подряд в КХЛ.
«Северсталь» находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» лидирует на Востоке.
Ранее сообщалось, что покер Джордана Уила помог «Ак Барсу» нанести «Автомобилисту» третье поражение подряд в КХЛ.