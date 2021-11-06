Покер Уила помог «Ак Барсу» нанести «Автомобилисту» третье поражение кряду в КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 5:4.

В составе хозяев покер оформил Джордан Уил, также одну шайбу забросил Артём Лукоянов. У уральского коллектива дублем отметился Брукс Мэйсек и по разу отличились Джесси Блэкер и Яков Рылов.

Для «Автомобилиста» это поражение стало третьим кряду в КХЛ.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Автомобилист» находится на шестой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что в КХЛ объявили об отмене матча «Салават Юлаев» — «Трактор».