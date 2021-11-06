Покер Уила помог «Ак Барсу» нанести «Автомобилисту» третье поражение кряду в КХЛ

Короткая ссылка
Казанский «Ак Барс» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Покер Уила помог «Ак Барсу» нанести «Автомобилисту» третье поражение кряду в КХЛ
  • © hcakbars
  • Instagram

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 5:4.

В составе хозяев покер оформил Джордан Уил, также одну шайбу забросил Артём Лукоянов. У уральского коллектива дублем отметился Брукс Мэйсек и по разу отличились Джесси Блэкер и Яков Рылов. 

Для «Автомобилиста» это поражение стало третьим кряду в КХЛ.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Автомобилист» находится на шестой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что в КХЛ объявили об отмене матча «Салават Юлаев» — «Трактор».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить