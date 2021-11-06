Покер Уила помог «Ак Барсу» нанести «Автомобилисту» третье поражение кряду в КХЛ
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Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 5:4.
В составе хозяев покер оформил Джордан Уил, также одну шайбу забросил Артём Лукоянов. У уральского коллектива дублем отметился Брукс Мэйсек и по разу отличились Джесси Блэкер и Яков Рылов.
Для «Автомобилиста» это поражение стало третьим кряду в КХЛ.
«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Автомобилист» находится на шестой позиции на Востоке.
Ранее сообщалось, что в КХЛ объявили об отмене матча «Салават Юлаев» — «Трактор».