В КХЛ объявили об отмене матча «Салават Юлаев» — «Трактор»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» — «Трактор» был отменён в связи с уходом уфимского клуба на карантин.

Об этом сообщает официальный сайт КХЛ. Изоляция клуба «Салават Юлаева» обусловлена постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Сообщается, что шестеро игроков уфимского клуба заболели вирусом гриппа А. Все они неоднократно проходили тестирование на коронавирусную инфекцию как методом ПЦР, так и методом анализа на присутствие антигена, но результаты проверок оказались отрицательными.

О решениях по данному матчу КХЛ объявит дополнительно.

Ранее сообщалось, что дубль Каски помог «Авангарду» победить «Салават Юлаев» в матче КХЛ.