Дубль Каски помог «Авангарду» победить «Салават Юлаев» в матче КХЛ

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Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Каски помог «Авангарду» победить «Салават Юлаев» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

«Ястребы» вышли вперёд благодаря голу Оливера Каски (11'). Александр Кадейкин восстановил равенство (24'), а усилиями Данила Алалыкина (31') повели уже хозяева. Однако дальше шайбы забрасывали только игроки «Авангарда» — Каски (33') оформил дубль, а также по разу отличились Владимир Брюквин (44') и Павел Дедунов (60').

«Салават» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, а подопечные Боба Хартли находятся на пятой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что шайба Александра Хохлачёва в овертайме принесла победу «Спартаку» в матче со СКА.

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