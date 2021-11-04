Шайба Хохлачёва в овертайме принесла победу «Спартаку» в матче со СКА

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Московский «Спартак» на выезде в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в овертайме нанёс поражение СКА из Санкт-Петербурга.
Шайба Хохлачёва в овертайме принесла победу «Спартаку» в матче со СКА
  • РИА Новости

Игра, которая прошла в «Ледовом дворце», завершилась со счётом 2:1 в пользу столичной команды.

В составе красно-белых в основное время шайбу забросил Андрей Локтионов (52-я минута). Александр Хохлачёв (62-я) отличился на третьей минуте овертайма. У СКА голом отметился Михаил Воробьёв (18-я).

«Спартак» (29 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (с 39 очками) идёт на первой строчке.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Амур» в матче КХЛ.

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