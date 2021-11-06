Самодурова оценила своё выступление на Гран-при Италии

Российская фигуристка Софья Самодурова оценила своё выступление на этапе Гран-при Италии, который проходит в Турине.

«Сегодня я показала эмоциональное катание, довольна этим. Но допустила очень большую ошибку на тройном флипе. С этим этапом Гран-при я справилась на троечку. Не поняла, что случилось в короткой программе, почему были ошибки, зажатость. Не привыкла так кататься. Но сегодня я доказала, что могу кататься как Соня Самодурова, что могу собираться после неудачной программы. Однако по сумме двух выступлений всё равно получается троечка. После турнира я поеду в Санкт-Петербург и буду тренироваться. По соревнованиям в планах этап Кубка России в Перми и Универсиада. А также чемпионат России, если отберусь», — цитирует Самодурову Sport24.

По сумме двух прокатов российская фигуристка получила от судей 180,59 балла, что не позволило ей побороться за медали.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы не будут проходить карантин перед Гран-при Франции.