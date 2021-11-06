Экс-футболист МЮ Эвра: нужно быть жертвой расизма, чтобы понять, каково это

Короткая ссылка
Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра поделился мнением о борьбе с расизмом в современном футболе.
Экс-футболист МЮ Эвра: нужно быть жертвой расизма, чтобы понять, каково это
  • Reuters

«Говорить «Нет расизму!» перед камерой до начала матча... Я не хочу быть участником этого. Когда игроки это делают, они не понимают, о чём говорят. Нужно быть жертвой расизма, чтобы понять, каково это», — цитирует Эвра Daily Mail.

По его мнению, людям пора перестать притворяться, будто они действительно хотят остановить расизм. Он отметил, что у многих экспертов гораздо больше эмоций и энергии появляется при обсуждении закрытия Суперлиги, чем при разговорах о расизме.

«Людей заботит только то, что бьёт по их карману. Ненавижу лицемерие», — добавил Эвра.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слова президента «Локомотива» Ольги Смородской о расизме в клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить