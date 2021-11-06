Экс-футболист МЮ Эвра: нужно быть жертвой расизма, чтобы понять, каково это

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра поделился мнением о борьбе с расизмом в современном футболе.

«Говорить «Нет расизму!» перед камерой до начала матча... Я не хочу быть участником этого. Когда игроки это делают, они не понимают, о чём говорят. Нужно быть жертвой расизма, чтобы понять, каково это», — цитирует Эвра Daily Mail.

По его мнению, людям пора перестать притворяться, будто они действительно хотят остановить расизм. Он отметил, что у многих экспертов гораздо больше эмоций и энергии появляется при обсуждении закрытия Суперлиги, чем при разговорах о расизме.

«Людей заботит только то, что бьёт по их карману. Ненавижу лицемерие», — добавил Эвра.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слова президента «Локомотива» Ольги Смородской о расизме в клубе.