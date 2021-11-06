Конте: «Тоттенхэм» пока не готов бороться за победу в чемпионате Англии

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил шансы лондонской команды на чемпионство в сезоне-2021/22.

«Тоттенхэм» пока не готов к победе в чемпионате Англии. Сейчас как минимум четыре команды в чемпионате оторвались от остальных. Это должно мотивировать нас работать усерднее, чтобы быть конкурентоспособными и попытаться бороться за титул», — цитирует Конте ESPN.

Он призвал болельщиков «шпор» быть реалистами и не надеяться на чемпионство в сезоне-2021/22.

«Мы должны сконцентрироваться на настоящем и строить планы на будущее, чтобы вместе достичь чего-то большого», — добавил он.

«Тоттенхэм» (15 очков) после десяти туров Английской премьер-лиги занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Челси» (25).

Конте в разное время тренировал сборную Италии, лондонский «Челси», туринский «Ювентус» и миланский «Интер». 52-летний итальянский специалист подписал контракт до лета 2023 года с возможностью продления.

Ранее Конте поделился эмоциями от своего назначения на пост главного тренера «Тоттенхэма».