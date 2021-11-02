Конте заявил, что рад назначению главным тренером «Тоттенхэма»

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Итальянский специалист Антонио Конте поделился эмоциями от своего назначения на пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма».
Конте заявил, что рад назначению главным тренером «Тоттенхэма»
  • AP

«Я очень рад вернуться к тренерской работе, причём к работе в клубе АПЛ, у которого есть амбиции снова быть на ведущих ролях. У «Тоттенхэма» ультрасовременная инфраструктура и один из лучших стадионов в мире», — цитирует Конте сайт английского клуба.

По его словам, он с нетерпением ждёт начала работы и хочет передать команде и болельщикам свои характер и целеустремлённость. Он также отметил, что вёл переговоры со «шпорами» летом, но тогда не удалось договориться, так как у него был недавно расторгнут контракт с «Интером» и ему хотелось отдохнуть от тренерской деятельности.

«Однако заразительный энтузиазм и твёрдое намерение Дэниэла Леви доверить мне эту задачу добились цели. Теперь, когда возможность представилась вновь, я решил воспользоваться ею, не имея каких-либо сомнений», — добавил тренер.

Конте в разное время тренировал сборную Италии, лондонский «Челси», туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

Ранее «Тоттенхэм» объявил о назначении Конте на пост главного тренера. Контракт со специалистом подписан до 2023 года.

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