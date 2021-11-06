Рукавицын поддержал Алиева перед произвольной программой на Гран-при Италии

Тренерский штаб Евгения Рукавицына пожелал удачи и подбодрил Дмитрия Алиева перед началом произвольной программы на этапе серии Гран-при Италии по фигурному катанию в Турине.

«Только ты и твоя команда знают, какие преграды ты преодолеваешь, мы уважаем твой путь! И желаем терпения и веры в свои силы! Любим! Верим! Всегда рядом! С любовью и бесконечной верой в тебя — твоя команда», — говорится в посте команды в Instagram.

22-летний уроженец Ухты по итогам короткой программы набрал 71,07 балла и занимает десятое место. Прокат произвольной программы состоится 6 ноября.

Ранее сообщалось, что Цзинь Боян из Китая одержал победу на этапе серии Гран-при в итальянском Турине.