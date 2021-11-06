Титов выбран в состав исполкома FIG
- АГН «Москва»
Об этом сообщает пресс-служба FIG.
Титов немногим ранее проиграл выборы на пост вице-президента FIG. 69-летний россиянин занимал эту должность с 2012 года.
Вице-президентами FIG стали катарец Али Аль-Хитми, Нелли Ким из Белоруссии и турок Суат Челен.
Выборный конгресс FIG проходит с 5 по 7 ноября в Анталье. На форуме также будут сформированы составы комиссий и технических комитетов.
Ранее сообщалось, что японец Моринари Ватанабэ переизбран на пост президента FIG.