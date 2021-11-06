Титов выбран в состав исполкома FIG

Короткая ссылка
Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов по итогам выборов вошёл в состав исполкома Международной федерации гимнастики (FIG).
Титов выбран в состав исполкома FIG
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает пресс-служба FIG.

Титов немногим ранее проиграл выборы на пост вице-президента FIG. 69-летний россиянин занимал эту должность с 2012 года.

Вице-президентами FIG стали катарец Али Аль-Хитми, Нелли Ким из Белоруссии и турок Суат Челен.

Выборный конгресс FIG проходит с 5 по 7 ноября в Анталье. На форуме также будут сформированы составы комиссий и технических комитетов.

Ранее сообщалось, что японец Моринари Ватанабэ переизбран на пост президента FIG.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить