Титов выбран в состав исполкома FIG

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов по итогам выборов вошёл в состав исполкома Международной федерации гимнастики (FIG).

Об этом сообщает пресс-служба FIG.

Титов немногим ранее проиграл выборы на пост вице-президента FIG. 69-летний россиянин занимал эту должность с 2012 года.

Вице-президентами FIG стали катарец Али Аль-Хитми, Нелли Ким из Белоруссии и турок Суат Челен.

Выборный конгресс FIG проходит с 5 по 7 ноября в Анталье. На форуме также будут сформированы составы комиссий и технических комитетов.

Ранее сообщалось, что японец Моринари Ватанабэ переизбран на пост президента FIG.