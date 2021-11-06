Ватанабэ переизбран на пост главы Международной федерации гимнастики

Японец Моринари Ватанабэ переизбран на пост президента Международной федерации гимнастики (FIG).

Ватанабэ получил на выборах 81 голос, азербайджанец Фарид Гаибов — 47, сообщает пресс-служба FIG.

Выборный конгресс FIG проходит с 5 по 7 ноября в турецкой Анталье. На форуме также будут сформированы составы комиссий и технических комитетов.

62-летний Ватанабэ занимает пост президента FIG с января 2017 года. Японский бизнесмен также является членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что поддержит Ватанабэ на выборах главы FIG.