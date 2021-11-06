Чалов — о матче с «Сочи»: такие игры проходят с большим накалом

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от выездного матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

«Нам предстоит игра с прямым конкурентом по турнирной таблице. Такие матчи всегда проходят с большим накалом. У них хороший состав, плюс они сильны как команда. Но мы хорошо подготовились к этой встрече», — цитирует пресс-служба армейцев Чалова.

Игра пройдёт 6 ноября на поле стадиона «Фишт». Матч начнётся в 19:00 мск.

«Сочи» (24 очка) занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА (23) идёт на пятой позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (29).

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» близок к подписанию контракта с итальянским тренером Паоло Ваноли.