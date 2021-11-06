Чорлука: отсутствие лимита на легионеров усилило бы сборную России

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о лимите на легионеров в чемпионате России по футболу.

«В российской лиге есть лимит на легионеров. Это привело к невероятному подорожанию российских игроков. Их подготовка обходится дороже, чем они того заслуживают», — цитирует 35-летнего специалиста Nacional.

По словам Чорлуки, российские спортивные чиновники думали, что если будет много иностранцев, то российские игроки не будут играть.

«Наоборот, будут — и будут топовыми. Это позволило бы усилить сборную», — добавил он.

Чорлука в данный момент работает ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

Напомним, что в настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «17 + 8».

Сборная России сыграет 14 ноября в Сплите с Хорватией в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).