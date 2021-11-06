Хави официально назначен на пост главного тренера «Барселоны»
Как говорится в пресс-релизе каталонцев, Хави будет возглавлять команду до конца этого сезона, а также два следующих.
Отмечается, что 8 ноября специалист будет представлен общественности на стадионе Камп Ноу.
Хави провёл 767 матчей в качестве игрока «Барселоны», в составе неё он выиграл 25 трофеев.
Ранее катарский футбольный клуб «Аль-Садд» объявил об уходе главного тренера команды Хави.
Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске прокомментировал назначение Хави.