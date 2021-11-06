Хави официально назначен на пост главного тренера «Барселоны»

Испанский специалист Хави Эрнандес назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Барселона».

Как говорится в пресс-релизе каталонцев, Хави будет возглавлять команду до конца этого сезона, а также два следующих.

Отмечается, что 8 ноября специалист будет представлен общественности на стадионе Камп Ноу.

Хави провёл 767 матчей в качестве игрока «Барселоны», в составе неё он выиграл 25 трофеев.

Ранее катарский футбольный клуб «Аль-Садд» объявил об уходе главного тренера команды Хави.

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске прокомментировал назначение Хави.