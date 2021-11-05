«Аль-Садд» объявил о переходе Хави в «Барселону»

Катарский футбольный клуб «Аль-Садд» объявил об уходе главного тренера команды Хави.

«Руководство «Аль-Садд» согласилось отпустить Хави в «Барселону» после оплаты оговорённого в контракте пункта о досрочном уходе. Также договорились о сотрудничестве с «Барселоной» в будущем. Хави — важная часть истории «Аль-Садда», и мы желаем ему успехов», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что после увольнения Рональда Кумана «Барселона» хотела назначить Хави, но катарский клуб отказался отпускать своего главного тренера. Каталонская сторона согласилась выплатить компенсацию в размере €1 млн.

Ранее Карпин заявил, что доволен собой не в полной мере.