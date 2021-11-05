Бутов: WADA пристально следила за Украиной

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Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики Михаил Бутов заявил, что за Украиной давно велось наблюдение со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Бутов: WADA пристально следила за Украиной
  • РИА Новости

«Проблемы с допинговыми нарушениями существуют во всём мире. Я об этом говорил ещё в 2015 году. Предлагал подходить к проблеме комплексно, а не наказывать отдельные страны. Иначе это будут бомбы замедленного действия, которые начнут взрываться в самый неожиданный момент. Не зря существовал список из пяти стран, которые были под пристальным контролем у WADA. В него входила и Украина», — отметил Бутов в беседе с RT.

По мнению бывшего генерального секретаря ВФЛА, стоит ждать реакции по данному вопросу и от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), а точнее, от независимой организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit.

«В своё время World Athletics очень мудро поступила, создав данную структуру. Всё, что связано с приёмом запрещённых препаратов, теперь направляется туда. Данный орган расследует дела. Причём делает всё тихо и мирно, а потом уже объявляет свои решения. Не исключаю, что в данном случае расследование также ведётся, просто мы об этом не знаем», — считает Бутов.

Ранее Бутов заявил, что Украину не должны наказывать за допинг так же серьёзно, как Россию.

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