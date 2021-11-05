Бутов считает, что Украину не должны серьёзно наказывать за допинг, как Россию

Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики Михаил Бутов считает, что санкции в отношении Украины не должны быть столь серьёзными, как к России, поскольку в стране нет большой интеграции спорта и государства.

«Моё личное убеждение: к нам в своё время отнеслись настолько сурово, потому что российское государство активно присутствует в спорте. С одной стороны, это хорошо, существует масса плюсов. Но когда дело доходит до решения подобных вопросов, оказывается, что спорт слишком интегрирован. Я думаю, что Россия так сильно была наказана именно поэтому. Если такой связи спорта и государства нет, серьёзные санкции вряд ли последуют. В своё время мы наблюдали допинговые скандалы в США, Канаде, Финляндии, Турции. Везде всё заканчивалось большими проблемами для национальных федераций, но не заходило слишком далеко», — объяснил Бутов в беседе с RT.

Ранее Жамнов отреагировал на информацию о положительной допинг-пробе Ничушкина.