Жамнов отреагировал на информацию о положительной допинг-пробе Ничушкина
- Reuters
«Я прочитал эту новость в интернете, сейчас у меня никакой конкретной информации нет. Когда всё узнаем, тогда и будет понимание. С Валерой Ничушкиным мы в моей поездке по Северной Америке не встречались, но планировали созвониться», — цитирует Жамнова «Чемпионат».
Напомним, что допинг-проба на тестостерон Валерия Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. При этом НХЛ не принимает во внимание дисквалификации, наложенные WADA и РУСАДА.
Ранее юрист объяснил позицию НХЛ после новостей о положительной допинг-пробе Ничушкина.