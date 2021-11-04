Жамнов отреагировал на информацию о положительной допинг-пробе Ничушкина

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Я прочитал эту новость в интернете, сейчас у меня никакой конкретной информации нет. Когда всё узнаем, тогда и будет понимание. С Валерой Ничушкиным мы в моей поездке по Северной Америке не встречались, но планировали созвониться», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Напомним, что допинг-проба на тестостерон Валерия Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. При этом НХЛ не принимает во внимание дисквалификации, наложенные WADA и РУСАДА.

Ранее юрист объяснил позицию НХЛ после новостей о положительной допинг-пробе Ничушкина.