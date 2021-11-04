Юрист объяснил позицию НХЛ после новостей о положительной допинг-пробе Ничушкина

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Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал историю с положительной допинг-пробой нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
Юрист объяснил позицию НХЛ после новостей о положительной допинг-пробе Ничушкина
  • © AP Photo/David Zalubowski

«Как я понимаю, всё идёт к обвинениям, до решения можно рассуждать сколько угодно. До этого ещё далеко. НХЛ не подписывала кодекс WADA, американцам неинтересно, что идёт в процессе разбирательств. НХЛ такие дисквалификации не касаются. Они могут, возможно, возбудить какой-то свой процесс, у них своя антидопинговая программа. Вспомним историю с Кузнецовым, всё то же самое», — цитирует Пацева «Чемпионат».

Допинг-проба на тестостерон Валерия Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. При этом НХЛ не принимает во внимание дисквалификации, наложенные WADA и РУСАДА.

Ранее сообщалось, что Ничушкину грозит четырёхлетняя дисквалификация за положительную допинг-пробу.

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