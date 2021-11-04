«Чемпионат»: Ничушкину грозит четырёхлетняя дисквалификация за положительную допинг-пробу

Допинг-проба на тестостерон российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат.

Хоккеисту грозит дисквалификация, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, НХЛ не принимает во внимание дисквалификации, наложенные WADA и РУСАДА. Поэтому Ничушкин может избежать наказания за положительную допинг-пробу.

Отмечается, что положительный тест был взят в рамках подготовки к Олимпиаде-2014, в которой Ничушкин принимал участие.

Ранее шайба Хохлачёва в овертайме принесла победу «Спартаку» в матче со СКА.