«Чемпионат»: Ничушкину грозит четырёхлетняя дисквалификация за положительную допинг-пробу
- Reuters
Хоккеисту грозит дисквалификация, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, НХЛ не принимает во внимание дисквалификации, наложенные WADA и РУСАДА. Поэтому Ничушкин может избежать наказания за положительную допинг-пробу.
Отмечается, что положительный тест был взят в рамках подготовки к Олимпиаде-2014, в которой Ничушкин принимал участие.
Ранее шайба Хохлачёва в овертайме принесла победу «Спартаку» в матче со СКА.