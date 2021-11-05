Фанат «Локомотива» — о матче в Стамбуле: нас забрасывали монетами и бутылками

Представитель объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов рассказал о провокационном поведении фанатов турецкого «Галатасарая» во время матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в Стамбуле.

«Болельщики «Галатасарая» подумали, что это нормально: устраивать цирк с обезьяньими криками, бросанием монет, стаканов и бутылок. В принципе, во втором тайме уже начали этим забрасывать», — цитирует болельщика «Чемпионат».

По его словам, на трибуне находилось около десяти поклонников «Локомотива» и жена тренера московской команды Дмитрия Лоськова. Он добавил, что несколько турецких фанатом попытались прорваться на сектор к россиянам, но их остановила полиция.

Игра группы Е, которая прошла на поле стадиона «Али Сами Йен», завершилась со счётом 1:1. Мячи забили Софьян Фегули (43-я минута) и Франсуа Камано (73-я).

Ранее Маркус Гисдоль объяснил, почему Фёдор Смолов не вышел в стартовом составе матча с «Галатасараем».