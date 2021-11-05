Гисдоль объяснил, почему Смолов не вышел в стартовом составе матча с «Галатасараем»

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал результат матча четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Галатасараем».

«Смолов сам подошёл ко мне и сказал, что после непродолжительного перерыва в тренировках он не чувствует, что готов сыграть все 90 минут, поэтому мы заранее договорились, что он выйдет уже по ходу матча», — цитирует Гисдоля ТАСС.

Смолов пропустил матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода» (2:1) из-за сомнительного результата теста на коронавирус.

Игра группы Е, которая прошла в Стамбуле на поле стадиона «Али Сами Йен», завершилась со счётом 1:1.

Мячи забили Софьян Фегули (43-я минута) и Франсуа Камано (73-я).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не может победить в еврокубках на протяжении 15 матчей.