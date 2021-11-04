«Локомотив» не может победить в еврокубках на протяжении 15 матчей

Московский «Локомотив» продлил серию без побед в еврокубках до 15 матчей.

Железнодорожники 4 ноября сыграли вничью в матче четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Галатасараем».

Игра группы Е, которая прошла в Стамбуле на поле стадиона «Али Сами Йен», завершилась со счётом 1:1.

Мячи забили Софиан Фегули (на 43-й минуте) и Франсуа Камано (на 73-й минуте).

На счету «Локомотива» пять ничьих и десять поражений в матчах еврокубков.

Столичный клуб в последний раз одержал победу в сезоне-2019/20. Тогда в стартовом матче групповой стадии Лиги чемпионов команда Юрия Сёмина обыграла «Байер» (2:1) в Леверкузене.

Ранее сообщалось, что «Наполи» разгромил «Легию» в матче Лиги Европы.