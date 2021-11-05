Витория заявил, что «Спартак» значительно улучшил игру в защите

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча четвёртого тура Лиги Европы УЕФА с «Лестером».

«Мы отлично играли в защите и сделали всё что могли. Знали, что будет не очень много моментов, но старались их развивать. Стоит принимать во внимание, что соперник был очень серьёзный и играл очень хорошо», — заявил в эфире «Матч ТВ» Витория.

Португальский специалист не стал выделять персонально конкретных футболистов «Спартака», отметив, что команда коллективно защищалась отлично.

По словам Витории, «Спартак» сделал работу над ошибками, поэтому игра команды значительно улучшилась в последних матчах.

«Это очень хороший результат. Игра была отличная. Мы сражались с достойным, прекрасным соперником, и у нас было много работы», — добавил он.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Кинг Пауэр-Уолкерс», завершилась со счётом 1:1. В составе красно-белых мяч забил Виктор Мозес. А Александр Селихов отразил пенальти.

«Спартак» (4 очка) занимает в группе С четвёртую строчку. Лидирует в таблице «Наполи» (7 баллов). На второй позиции идёт «Легия» (6 баллов), на третьей — «Лестер» (5 очков).

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия отметил игру отразившего пенальти Селихова в матче с «Лестером».