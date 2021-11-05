Гисдоль рассказал о характере травмы Анджорина

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль сообщил, что полузащитник Фаустино Анджорин выбыл до конца года из-за перелома плюсневой кости.

«Вчера на тренировке он сломал плюсневую кость. Скорее всего, он выпал до конца года и позже он отправится в расположение «Челси», — цитирует Гисдоля ТАСС.

19-летний полузащитник лондонского «Челси» выступает на правах аренды за столичный клуб.

В составе «Локомотива» Анджорин сыграл в девяти матчах, в которых забил один мяч. За основную команду «Челси» футболист провёл пять матчей, но не отметился голевыми действиями.

Ранее Гисдоль объяснил, почему Смолов не вышел в стартовом составе матча с «Галатасараем».