Булыкин — о матче с «Галатасарем»: «Локомотив» мог бы увезти победу из Стамбула

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Бывший нападающий столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ничью железнодорожников в матче четвёртого тура Лиги Европы УЕФА на выезде с «Галатасараем».
Булыкин — о матче с «Галатасарем»: «Локомотив» мог бы увезти победу из Стамбула
  • AP
  • © Francisco Seco

«Конечно, «Локомотив» сейчас будет огорчён ничейным результатом, но для ребят в турнирном плане ничего не меняется. Для московского клуба самыми важными остаются следующие два матча», — цитирует Булыкина РИА Новости.

Он отметил, что игра в Стамбуле в целом получилась интересной. Обе команды показали высокие скорости и отличное движение. По мнению Булыкина, «Локомотив» удачно прессинговал соперника, что позволило российской команде отыграться.

«А в концовке встречи и вовсе был шанс одержать победу», — добавил он.

«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Галатасараем». Игра группы Е, которая прошла в Стамбуле на поле стадиона «Али Сами Йен», завершилась со счётом 1:1.

Мячи забили Софиан Фегули (43-я минута), Франсуа Камано (73-я).

Ранее сообщалось, что «Наполи» разгромил «Легию» в матче Лиги Европы.

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