Селихов, Кофрие и Игнатов сыграют с первых минут матча «Лестер» — «Спартак»

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Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити».
Селихов, Кофрие и Игнатов сыграют с первых минут матча «Лестер» — «Спартак»
  • РИА Новости

Место в воротах займёт Александр Селихов, сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

В старте также появятся защитник Максимилиано Кофрие и полузащитник Михаил Игнатов.

Встреча пройдёт 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Начало — в 23:00 мск.

Ранее стало известно, почему Эмери отказался возглавить «Ньюкасл».

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