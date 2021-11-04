Селихов, Кофрие и Игнатов сыграют с первых минут матча «Лестер» — «Спартак»

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити».

РИА Новости

Место в воротах займёт Александр Селихов, сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter. В старте также появятся защитник Максимилиано Кофрие и полузащитник Михаил Игнатов. Селихов, Кофрие и Игнатов – в старте ⚡



Наш состав на #ЛестерСпартак 🔴⚪️ pic.twitter.com/KJ9vNjje7R — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 4, 2021 Встреча пройдёт 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Начало — в 23:00 мск. Ранее стало известно, почему Эмери отказался возглавить «Ньюкасл».