Селихов, Кофрие и Игнатов сыграют с первых минут матча «Лестер» — «Спартак»
- РИА Новости
Место в воротах займёт Александр Селихов, сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.
В старте также появятся защитник Максимилиано Кофрие и полузащитник Михаил Игнатов.
Селихов, Кофрие и Игнатов – в старте ⚡— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 4, 2021
Наш состав на #ЛестерСпартак 🔴⚪️ pic.twitter.com/KJ9vNjje7R
Встреча пройдёт 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Начало — в 23:00 мск.
Ранее стало известно, почему Эмери отказался возглавить «Ньюкасл».