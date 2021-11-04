Стало известно, почему Эмери отказался возглавить «Ньюкасл»

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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери отказался от предложения возглавить «Ньюкасл».
Стало известно, почему Эмери отказался возглавить «Ньюкасл»
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По информации Marca, специалиста не устроил пункт в контракте, согласно которому его могли уволить за вылет из Английской премьер-лиги.

При этом Эмери называли фаворитом на место главного тренера команды. Обновлённое руководство клуба желало видеть его во главе «Ньюкасла».

Кроме того, Эмери не хотел покидать «Вильярреал» перед важнейшим матчем Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:0).

Ранее «Галатасарай» забил один безответный мяч в первом тайме матча с «Локомотивом».

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