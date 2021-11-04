Воронин назвал трёх лучших российских и украинских футболистов

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Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин, в настоящее время работающий в тренерском штабе московского «Динамо», назвал трёх лучших игроков из России и с Украины в настоящий момент.
Воронин назвал трёх лучших российских и украинских футболистов
  • РИА Новости

«Три лучших игрока с Украины — Малиновский, Зинченко и Яремчук. Из России: Захарян и Тюкавин — это понятно. И Смолов», — сказал Воронин на YouTube-канале «Ответь по-братски».

С 2020 года Воронин работает ассистентом главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

За московский клуб он выступал с 2010 по 2014 год. Он провёл за команду 80 матчей, в которых забил 22 мяча.

Ранее агент заявил, что Головин готов к матчам сборной России на все 100%.

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