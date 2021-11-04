Воронин назвал трёх лучших российских и украинских футболистов
- РИА Новости
«Три лучших игрока с Украины — Малиновский, Зинченко и Яремчук. Из России: Захарян и Тюкавин — это понятно. И Смолов», — сказал Воронин на YouTube-канале «Ответь по-братски».
С 2020 года Воронин работает ассистентом главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.
За московский клуб он выступал с 2010 по 2014 год. Он провёл за команду 80 матчей, в которых забил 22 мяча.
Ранее агент заявил, что Головин готов к матчам сборной России на все 100%.