Агент: Головин готов к матчам сборной России на все сто процентов

Александр Клюев, агент Александра Головина, прокомментировал состояние российского полузащитника «Монако» перед ноябрьскими матчами национальной команды в квалификационном турнире чемпионата мира — 2022.

«Александр находится в отличных физических кондициях. Он готов провести два матча по 90 минут за сборную. Головин поедет в национальную команду с боевым настроем, с мыслями только о победе. Травма уже позади. Саша готов к матчам сборной на все сто процентов», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Головин получил повреждение паха в матче девятого тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). Из-за травмы он пропустил октябрьские матчи сборной России со Словакией (1:0) и Словенией (2:1). 18 октября он приступил к тренировкам в общей группе.

Сборная России сыграет с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее сообщалось, что Головин остался в запасе «Монако» на матч ЛЕ с ПСВ.