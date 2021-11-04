Гэтжи: я всё время пытался нокаутировать Хабиба, не слушал его в октагоне

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи вспомнил поединок с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в лёгком весе.
Гэтжи: я всё время пытался нокаутировать Хабиба, не слушал его в октагоне
  • Reuters

«Помню ли я, что мне говорил Хабиб в октагоне? Я всё время пытался его нокаутировать. Если он что-то и говорил, то я его не слушал. Никто не контролирует такие вещи в октагоне. Я был занят тем, что пытался нокаутировать этого парня», — цитирует Гэтжи «Чемпионат».

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём.

Хабиб после поединка заявил о завершении карьеры. На его счету 31 бой и ни одного поражения.

Ранее в Москве прошло взвешивание бойцовского турнира ACA 131.

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