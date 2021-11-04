В Москве прошло взвешивание бойцовского турнира ACA 131

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В главном бою вечера встретятся чемпион ACA в лёгком весе россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов и бразилец Хакран Диас.
В Москве прошло взвешивание бойцовского турнира ACA 131
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По итогам церемонии взвешивания Абдулвахабов (70,75 кг) на 400 грамм перевесил Диаса (70,35 кг).

В со-главном бою турнира за титул чемпиона ACA в полулёгком весе выступят Магомедрасул Хасбулаев и Рамазан Кишев. По итогам взвешивания Хасбулаев весит 66,25 кг, Кишев — 66,3 кг.

Участники супер-боя «Уральский Халк» Иван Штырков и Артур Астахов также успешно уложились в весовой лимит. Иван — 93,35 кг, а его оппонент оказался на 250 граммов легче.

Турнир ACA 131 пройдёт 5 в Москве в «Баскет Холл Москва». Формат — COVID-free: на него будут допущены 800 зрителей, при предъявлении на входе действующего QR-кода.

Ранее Орловский выразил готовность провести в Москве реванш с Фёдором Емельяненко.

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