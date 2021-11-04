Авербух: не могу сказать, что я прямо тиран на репетициях

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух рассказал о своей требовательности на репетициях.
Авербух: не могу сказать, что я прямо тиран на репетициях
  • РИА Новости

«Не могу сказать, что я прямо тиран, но, действительно, я понимаю, что если перестану требовать, то мы потеряем тот нерв, тот драйв и тот профессионализм, который должен быть. Даже сейчас у нас был достаточно сложный прогон, мы ограничены по времени. Несмотря на то что спектакль был показан в Сочи, тут новое поле, новая арена, сложно адаптироваться», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

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