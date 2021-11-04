Медведева рассказала о продолжении карьеры в парном катании

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о перспективах выступать в парном катании.

«Парное катание я, конечно же, полюбила, мне всегда везло с партнёрами, только в этом году получилось кататься в паре. Всему меня научил Саша Энберт, безумно ему благодарна. Сейчас ещё параллельно идёт проект «Ледниковый период», где я катаюсь с Даней Милохиным. Это всё бесценный опыт, но я не думаю, что готова выступать в парном катании на столь высоком уровне», — цитирует Медведеву «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в женском одиночном катании Медведева выиграла дважды чемпионат мира, Европы и России, а также стала двукратной серебряной призёркой Олимпиады.

В настоящий момент фигуристка выступает в проекте «Ледниковый период» в паре с блогером Даней Милохиным.

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